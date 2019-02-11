شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعلن سحب البحرين طلب تسلم اللاعب السابق حكيم العريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت النيابة العامة التايلاندية، الإثنين، أن البحرين سحبت طلب تسلم لاعب كرة القدم السابق حكيم العريبي لتنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه، ما سيتيح الإفراج عن اللاجئ إلى أستراليا الذي أثار توقيفه في بانكوك انتقادات حقوقية واسعة.

وقالت النيابة العامة: «تم إبلاغنا من قبل وزارة الخارجية بسحب البحرين طلبها بالتسلم.. إذا لم يعودوا يطالبون به، لا سبب يدفعنا لإبقائه هنا».

وأوقفت السلطات التايلاندية العريبي بعد وصوله إلى بانكوك لتمضية إجازة مع زوجته في 27 نوفمبر، بناء على طلب مقدم من البحرين، على خلفية حكم غيابي صادر بحقه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة، وهو ما ينفيه اللاعب.