ليزارازو: يمكن لمبابي تولّي مسؤولية هجوم "بي اس جي" ضد مان يونايتد

رأى النجم الفرنسي السابق، بيكسنتي ​ليزارازو​، أن ​كيليان مبابي​ يمكنه تولي مسؤولية هجوم فريق ​باريس سان جيرمان​ ضد ​مانشستر يونايتد​ يوم الثلاثاء.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان يونايتد في مباراة الذهاب من الدور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدون المهاجمين المصابين ​إدينسون كافاني​ و​نيمار​، ما يترك ماببي كمهاجم رئيسي وحيد.

ويصر ليزارازو على ان "غياب نيمار وكافاني أظهر أنه لم يكن مشكلة بالنسبة له. تذكر كأس العالم، كان رائعا. لست قلقا من هذا الضغط. أعتقد أنه قادر على التعامل معه".

وأضاف: "أعتقد أنه قادر على أن يكون حاسما. المشكلة الوحيدة هي التمريرة. المهم ان يعطيه ​جوليان دراكسلر​ أو ​أنخيل دي ماريا​، اللذان من المفترض أن يصنعا التمريرات، الكرات المناسبة.