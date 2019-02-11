العقوبات المتوقعة ضد الاسماعيلي بعد عودته لدوري الأبطال

من المتوقع ان يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) العقوبات البديلة ضد الاسماعيلي المصري بعد قبوله الاعتراض المقدم من قبل النادي وعودة الفريق مرة أخرى لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 – 2019.
وكشف نهاد حجاج المستشار القانوني للإسماعيلي في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق : ان العقوبات ستعلن عنها لجنة العقوبات في وقت لاحق ومن المتوقع أن تكون اللعب خارج ملعب الإسماعيلية، والحرمان الجماهيري في مباراتين من مباريات الفريق في البطولة بالإضافة لعقوبات مالية وإدارية آخرى .
وأضاف انهم بصدد اعداد مذكرة لتقديمها إلى لجنة الانضباط في الكاف لتأكيد على حقهم في استرداد المكافأة المالية الأخرى بالحصول على 550 ألف دولار بعد التأهل لدور المجموعات .
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