العقوبات المتوقعة ضد الاسماعيلي بعد عودته لدوري الأبطال

من المتوقع ان يحدد ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف )​ العقوبات البديلة ضد ​الاسماعيلي المصري​ بعد قبوله الاعتراض المقدم من قبل النادي وعودة الفريق مرة أخرى لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 – 2019.

وكشف نهاد حجاج المستشار القانوني للإسماعيلي في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق : ان العقوبات ستعلن عنها لجنة العقوبات في وقت لاحق ومن المتوقع أن تكون اللعب خارج ملعب الإسماعيلية، والحرمان الجماهيري في مباراتين من مباريات الفريق في البطولة بالإضافة لعقوبات مالية وإدارية آخرى .

وأضاف انهم بصدد اعداد مذكرة لتقديمها إلى لجنة الانضباط في الكاف لتأكيد على حقهم في استرداد المكافأة المالية الأخرى بالحصول على 550 ألف دولار بعد التأهل لدور المجموعات .