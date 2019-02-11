شيرر: سولسكاير أنقذ مسيرة بوغبا المهنية

يعتقد أسطورة ​نيوكاسل​ ​ألان شيرر​ أن أولي غونار ​سولسكاير​ قد أنقذ مشوار مانشستر يونايتد مع ​بول بوغبا​.

وكتب شيرر لصحيفة "ذا صن": "إن تحول بول بوغبا منذ تولي أولي غونار سولسكاير أمر لا يصدق. وهذا الامر يعيد ذكريات وضعي عندما حل السير ​بوبي روبسون​ محل رود غوليت في نيوكاسل".

وقال: "أحرز بوغبا ثمانية أهداف في تسع مباريات في الدوري الممتاز مع سولسكاير، في حين سجل هدفاً واحداً في آخر 12 مباراة له في الدوري تحت قيادة ​جوزيه مورينيو​. "وبالمثل، سجلت خمسة أهداف في مباراة السير بوبي الأولى كمدرب ضد شيفيلد وينزداي في عام 1999، بعد اكتفيت بواحد فقط في تسع مباريات نيوكاسل قبل أن يأتي".

واضاف: "كلاعب، أنت تكون على دراية جيدة عندما لا يريدك المدير في فريقه".