شيرر: سولسكاير أنقذ مسيرة بوغبا المهنية
يعتقد أسطورة نيوكاسل ألان شيرر أن أولي غونار سولسكاير قد أنقذ مشوار مانشستر يونايتد مع بول بوغبا.
وكتب شيرر لصحيفة "ذا صن": "إن تحول بول بوغبا منذ تولي أولي غونار سولسكاير أمر لا يصدق. وهذا الامر يعيد ذكريات وضعي عندما حل السير بوبي روبسون محل رود غوليت في نيوكاسل".
وقال: "أحرز بوغبا ثمانية أهداف في تسع مباريات في الدوري الممتاز مع سولسكاير، في حين سجل هدفاً واحداً في آخر 12 مباراة له في الدوري تحت قيادة جوزيه مورينيو. "وبالمثل، سجلت خمسة أهداف في مباراة السير بوبي الأولى كمدرب ضد شيفيلد وينزداي في عام 1999، بعد اكتفيت بواحد فقط في تسع مباريات نيوكاسل قبل أن يأتي".
واضاف: "كلاعب، أنت تكون على دراية جيدة عندما لا يريدك المدير في فريقه".
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