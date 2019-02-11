أوساكا تحلق في صدارة التصنيف العالمي للسيدات

واصلت اليابانية نعومي أوساكا، تصدرها للتصنيف العالمي لتنس السيدات، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشر الأولى.
ولم تقام أي منافسات على مدار الأسبوع الماضي في تنس السيدات، حيث كان الأسبوع مخصصًا لمنافسات ربع نهائي كأس الاتحاد.
وفيما يلي المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي لتنس السيدات:
1- نعومي أوساكا
2- بيترا كفيتوفا
3- سيمونا هاليب
4- سلون ستيفنز
5- كارولينا بليسكوفا
6- أنجليك كيربر
7- إيلينا سفيتولينا
8- كيكي بيرتنز
9- أرينا سابالينكا
10- كارولين فوزنياكي
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