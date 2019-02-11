نجم الأهلي يعلن شروطه للتجديد للقلعة الحمراء

حدد النيجيري جونيور أجايي مهاجم النادي الأهلي شروطه قبل التوقيع رسمياً على تجديد عقده مع القلعة الحمراء رسمياً في الفترة القادمة.

ويسعى الأهلي إلى إقناع النيجيري جونيور أجايي بالتجديد لمدة 3 مواسم مقبلة ليسدل الستار على هذا الملف.

واشترط النيجيري جونيور أجايي التجديد للنادي الأهلي لمدة موسمين فقط بدلاً من 3 مواسم كما يرغبر مسئولو القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

وطلب مهاجم النادي الأهلي الحصول على مقابل مادي 800 ألف دولار في الموسم الواحد أي بزيادة 300 ألف دولار عن العقد الحالي مع القلعة الحمراء.

ويعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع أجايي عقب عودة الفريق من تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعقر دار الأخير.

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

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وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن