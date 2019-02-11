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رقم قياسي جديد لكريستيانو رونالدو

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نجح النجم البرتغالى مهاجم فريق يوفنتوس فى تحقيق إنجازا تهديفيا للعام الثالث عشر على التوالى، بعد تسجيله هدفا فى مرمى فريق ساسولو، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من .

 ووصل رونالدو مع يوفنتوس إلى 20 هدفا هذا الموسم فى جميع المسابقات، وهو الموسم الثالث عشر على التوالى، الذى يسجل فيه 20 هدفا أو أكثر.

وبدأت سلسلة تسجيل صاروخ ماديرا لـ 20 هدفا أو أكثر، فى أخر 3 مواسم مع مانشستر يونايتد، ثم 9 مواسم مع والموسم الحالى مع فريق السيدة العجوز.

وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافى الدوري الإيطالي برصيد 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه الثنائي فابيو كوالياريلا هداف سامبدرويا ودوفان زاباتا مهاجم أتلانتا أصحاب الـ 16 هدفا.  

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