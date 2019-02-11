رابطة دوري المحترفين تجتمع في الرياض

وسيناقش رئيس مجلس إدارة الرابطة مع أعضاء المجلس، في الاجتماع، تقارير العمل خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للموسم الرياضي الحالي وكذلك الموسم المقبل، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حتى الآن.
وسيشهد الاجتماع حضور ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الـ16 فريقًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم في المجلس.
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