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رابطة دوري المحترفين تجتمع في الرياض

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يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة مسلي آل معمر، اجتماعًا دوريًا غدًا الإثنين، بالعاصمة الرياض.

وسيناقش رئيس مجلس إدارة الرابطة مع أعضاء المجلس، في الاجتماع، تقارير العمل خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للموسم الرياضي الحالي وكذلك الموسم المقبل، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حتى الآن.


وسيشهد الاجتماع حضور ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الـ16 فريقًا في دوري كأس الأمير للمحترفين، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم في المجلس.
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