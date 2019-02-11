مدرب الأهلي المصري يقترب من الرحيل.. تعرف على السبب

اقترب محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي من الرحيل عن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي في الفترة القادمة.

ويرغب من مجلس إدارة النادي الأهلي في التخلص من محمد يوسف بسبب صدامه مع بعض اللاعبين الكبار والذي كان أخرهم مؤمن زكريا المنتقل حديثاً إلى أحد السعودي مقابل 150 ألف دولار بسبب تعنت يوسف معه والدخول معه في أزمات كثيرة.

بالإضافة إلى شكوى مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من تدخلات محمد يوسف في عمله الفني في بداية توليه المهمة رسمياً عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويبحث النادي الأهلي عن بديل جيد لخلافة محمد يوسف في الجهاز الفني قبل الاستقرار على إقالته رسمياً من النادي الأحمر.

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

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وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن