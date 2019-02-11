حمدي النقاز يقترب من الرحيل عن الزمالك المصري.. تعرف على السبب

يواجه التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك أزمة جديدة خلال الساعات الجارية تهدد مشواره مع القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن سفر زوجة اللاعب إلى تونس ورفضها البقاء في مصر وهو ما تسبب في حالة ارتباك شديدة لدى اللاعب.

وأكد المصدر أن النقاز قرر السفر إلى تونس من أجل إقناع زوجته بالعدول عن قرارها والعودة إلى مصر من جديد في الأيام القادمة.

وبات النقاز مهدد بالغياب عن مباراة نصر حسين داي الجزائري المقرر لها يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

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وحاول النقاز في الساعات الماضية الحصول على إذن من الإدارة بالسفر إلى تونس وهو ما لاقى رفضًا من جانبهم بسبب شعورهم بعدم تركيز اللاعب وغيابه المتكرر عن الفريق.

وكان النقاز قد تعرض لانتقادات شديدة خلال مباراة جورماهيا الكيني بالكونفدرالية الافريقية والتي خسرها الفريق برباعية وكان نقطة ضعف كبيرة في صفوف الفريق الأبيض قبل غيابه عن مباراة النجوم بالأمس ببطولة الدوري.