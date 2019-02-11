ساري يقترب من الرحيل عن تشيلسي

ينوي مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال الساعات القليلة القادمة بعد خسارة الفريق ضد نادي مانشستر سيتي بسداسية.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميل، إن تشيلسي سيعلن رحيل ساري عن تدريب الفريق في الساعات المقبلة، وان مسئولي البلوز غاضبين بسبب أداء الفريق هذا الموسم.

وخسر نادي تشيلسي أمام مانشستر سيتي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

ويقدم البلوز هذا الموسم أداء شئ مع الإيطالي ساري، والذي تولي مهمة تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي، بعد رحيل انطوني كونتي عن قيادة تشيلسي.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.