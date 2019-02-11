يوفنتوس يسحق ساسولو بثلاثية نظيفة

حقق يوفنتوس فوزا سهلا على مضيفه فريق ساسولو بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "مابى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف للاعب الوسط الألمانى سامى خضيرة فى الدقيقة 23 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس ساسولو، نتيجة تصديه تسديدة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ليضعها فى المرمى بسهولة.

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وفى الشوط الثانى، نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى إضافة الهدف الثانى لليوفى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية زميله البوسنى ميراليم بيانيتش.

واختتم إيمرى كان ثلاثية يوفنتوس فى الدقيقة 86 من عمر المباراة، من تسديدة قوية زاحفة فشل حارس ساسولو فى التصدى لها.

بهذا الفوز عزز يوفنتوس تصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق نابولى صاحب المركز الثانى برصيد 52 نقطة، بينما توقف رصيد ساسولو عند 30 نقطة فى المركز الحادى عشر.