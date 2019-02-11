فيديو.. ملخص وأهداف مانشستر سيتي وتشيلسي (6-0)

سحق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي بستة أهداف نظيفة مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و80) وسيرجيو أجويرو (13 و19 و56) وإلكاي جوندوجان (25).

وبهذه النتيجة، يستعيد مانشستر سيتي صدارة المسابقة، بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 65 نقطة لكل منهما علما بأن سيتي لعب مباراة أكثر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف المسجلة وراء الخامس أرسنال.