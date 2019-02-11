سحق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي بستة أهداف نظيفة مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و80) وسيرجيو أجويرو (13 و19 و56) وإلكاي جوندوجان (25).
وبهذه النتيجة، يستعيد مانشستر سيتي صدارة المسابقة، بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 65 نقطة لكل منهما علما بأن سيتي لعب مباراة أكثر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف المسجلة وراء الخامس أرسنال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ملخص وأهداف مانشستر سيتي وتشيلسي (6-0) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.