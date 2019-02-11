شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الأهلي في تنزانيا اليوم الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار منذ قليل ثم خلدوا للراحلة في غرفهم قبل تناول وجبة الغذاء في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت تنزانيا الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

وفي الثالثة والربع يتجه الفريق إلى الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام من أجل خوض المران الأخير إستعداداً لمباراة سيمبا المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

يعود الفريق لفندق إقامته والذى يبعد 35 دقيقة عن ملعب المباراة ثم يتناول اللاعبين وجبة العشاء في الثامنة مساءً يعقبها محاضرة مع لاسارتي المدير الفني للفريق قبل أن يتوجه اللاعبين إلى غرفهم مرة أخرى من أجل الراحة والنوم.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.