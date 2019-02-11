شكرا لقرائتكم جولة لـ أبو ريدة وفضل في منطقة ألأهرام قبل سحب قرعة أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، ومعه محمد فضل المدير التنفيذى للبطولة بمعاينة منطقة الأهرامات التى تستضيف حفل سحب قرعة البطولة. وتقام مراسم القرعة يوم 12 إبريل المقبل بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة فى البطولة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف". يذكر أن مصر تستضيف البطولة فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

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