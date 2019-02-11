شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج ببطولة سينسيناتى.. 3 ألقاب حصدتها هانيا الحمامى العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية هانيا الحمامى ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية فى السادس من فبراير الجارى. وتغلبت هانيا الحمامى على منافستها الإنجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 11-7. ويعد ذلك اللقب الثالث الذى تتوج به هانيا الحمامى فى الموسم الجارى، بعد تتويجها بلقبى إيدينبيرج وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش. يذكر أن بطولة سينسناتي تبلغ قيمة جوائزها المادية 28 ألف دولار، ومن المنتظر أن تشارك الحمامى فى بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو التى تقام 23 فبراير الجارى، وتستمر حتى الثانى من مارس المقبل، بعد تتويجها بلقب البطولة .

هانيا الحمامى

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