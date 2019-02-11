شكرا لقرائتكم خبر عن "وبتقول ولاء".. سر هجوم مدحت العدل على محمد ناجى جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجم النادى الأهلى السابق، تدوينة غامضة له عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار".





ومن جانبه رد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، على ما كتبه محمد ناجى "جدو"، قائلا: "يا حاج دا أنت بعت إتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت على الأهلى.. وبتقول ولاء.. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس".





ليرد عليه اللاعب، "ياحاج مدحت.. أولا فلوس الزمالك كانت أكتر من الأهلى.. ثانيا أنا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد 7 مليون واتنين من الأهلى وأنتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!.. ثالثا أنا مش قصدى اصلا اى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة !!!".



