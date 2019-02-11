أبو ريدة وفضل يزوران منطقة الأهرامات للتجهيز لقرعة بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، ومعه محمد فضل المدير التنفيذى للبطولة بمعاينة منطقة الأهرامات التى تستضيف حفل سحب قرعة البطولة. وتقام مراسم القرعة يوم 12 إبريل المقبل بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة فى البطولة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف". يذكر أن مصر تستضيف البطولة فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

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