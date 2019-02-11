شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام لـ"سوبر كورة" : "إحنا الحيطة المايلة ومالناش ضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اشتعال منافسات الدورى وزيادة الصراع بين الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز، بات واضحاً أن الحكام هم من يتحملون مسئولية أية إخفاقات أو وتوجه لهم أصابع الاتهام فى التحامل على فريق بعينه أو مجاملة آخر، ومع غياب الدفاع والمظلة الواقية للحكام تحولوا بدلاً من قضاة يطبقون العدل فى المستطيل الأخضر ويجرمون الأخطاء ويمنعون التجاوزات إلى مجنى عليهم، وتطولهم ألسنة النقد والاتهام الدائم.

الحكام انفجروا غضبًا وكسروا حاجز الصمت فى تصريحات خاصة لسوبر كورة، ولمتابعة تصريحاتهم حول الأزمات الأخيرة على الرابط التالي: