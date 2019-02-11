شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخمد فتنة ساسى وأوباما قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جهاز الزمالك علي الحديث مع الثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما لاعبي الفريق حول الواقعة الأخيرة في مواجهة النجوم في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز ، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أيمن حفني، والتي شهدت دخول الثنائي فرجاني ساسي وأوباما في مشادة بعد تعنيف الدولي التونسي لزميله حول إخراج الكرة بسبب سقوط أحد النجوم علي أرضية الملعب حيث كانت رؤية ساسي إن لاعب النجوم يهدر وقتا ثم دخل أوباما في مشادة كلامية معه قبل أن تنتهي سريعا.

كشف الثنائي ساسي وأوباما لجهاز الزمالك إن الأمر ليس أكثر من نرفزة ملعب وانتهي بعد ذلك خلال سير المباراة وحرص جهاز الفريق الأبيض علي غلق كل الملفات المتعلقة بمباراة النجوم الأخيرة وتحذير اللاعبين من العصبية الزائدة فى الملعب حيبث سيبدأ الفريق الأبيض الاستعدادات اليوم الإثنين لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في المباراة المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.