فالفيردي يعلق على اقتراب مدريد من الصدارة

قال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي بملعب أتلتيك بلباو، وتقلص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد إلى ست نقاط، إن وضع فريقه في الدوري الإسباني لايزال كما هو، وأنه لا يزال في صدارة الجدول.
وصرح فالفيردي: “هناك أسابيع تحصد فيها الكثير من النقاط وأسابيع أخرى لا تستطيع ذلك، البطولة طويلة وينبغي أن ننتظر حتى نهايتها”، لكنه أقر أن فريقه افتقد للحسم في اللمسات الأخيرة، رغم تحسن أداءه في الشوط الثاني.
وأوضح مدرب برشلونة: “في الشوط الأول لم نصل كثيراً للمرمى، ولكن في الثاني نجحنا في إجبارهم على التراجع للخلف، لم نحظ بفرص كثيرة، كنا قريبين من التسجيل، لكننا لم ننجح وكنا مستعدين للمعاناة لصد هجماتهم المرتدة.. تير شتيجن تألق في إحدى الفرص الخطيرة لهم وأنقذ مرمانا”.
وعن بلباو، قال فالفيردي: “إنهم يواصلون تقديم أداء قوي على سان ماميس كما يفعلون مؤخراً، يلعبون بكثافة، كنا الأقرب من مرماهم لكن الفرصة الأخطر كانت لصالحهم”.
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