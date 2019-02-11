رياضة | مذبحة في ريال مدريد

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يخطط رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز للقيام بثورة كبيرة في تشكيلة الفريق الصيف المقبل، فرئيس ريال مدريد أدرك أن وقت التغيير قد حان بعد عدة فترات عصيبة عاشها الفريق الملكي هذا الموسم.

وبحسب صحيفة دياريو جول الإسبانية فإن عدة لاعبين قد يفكر بيريز في بيعم من أجل الاستفادة من أموالهم لتمويل الصفقات الجديدة مثل إيسكو وأسينيسو وبيل وكروس ومودريتش، حيث لا يقدم هؤلاء اللاعبين أفضل موسم لهم مما قد يدفع النادي للاستغناء عنهم.

وأشارت الصحيفة أن هناك عرض على طاولة ريال مدريد ولكنه ليس لأي لاعب من المذكورين ولكنه من أجل لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو، الذي يثير اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن العملاق الباريسي يبحث عن لاعب ارتكاز صاحب خبرة أوروبية كبيرة ويتسم بالقوة في طريقة لعبه، كما أنه لن يجد صعوبة في التأقلم في غرف الملابس الباريسية المتواجد بها عدة لاعبين برازيليين في مقدمتهم نيمار الذي يعد صديقاً شخصياً لكاسيميرو.

وأفادت الصحيفة أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مستعد لدفع 100 مليون يورو لريال مدريد من أجل الحصول على كاسيميرو، بيد أن ريال مدريد سيطالب بالشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 200 مليون يورو.

وأضافت ايضاً أن التغيير لن يكون مشكلة كبيرة لكاسيميرو الذي فاز بكل البطولات مع ريال مدريد فضلاً عن اكتشاف النادي الملكي للاعب الذي سيعوض البرازيلي على أكمل وجه وهو ماركوس يورينتي.

هذا وخاض كاسيميرو مع ريال مدريد 110 مباراة في الليجا وسجل خلالها 12 هدف.