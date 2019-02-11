رياضة | "لاسارتي" يضع خطة إسقاط سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يضع خطة إسقاط سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، خطة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إلإفريقيا.

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الإثنين لمواجهة سيمبا التنزاني، ويخوض الأهلي تدريب اليوم على الملعب الوطني بدار السلام والذى سيستضيف المباراة ويبتعد الملعب عن فندق إقامة الاهلي بدار السلام بمسافة تستغرق 30 دقيقة.

ومن المقرر أن يحضر مران اليوم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا الذى يحرص على الوقوف بجوار بعثة الاهلي منذ وصولها مطار دار السلام صباح أمس حيث عقد السفير جلسة مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق للترتيب لعدة أمور خاصة بالمباراة.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.