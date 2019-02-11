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نجم برشلونة يفاجئ ريال مدريد برسالة نارية

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الخليج 365- تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة، عن التعادل السلبي بدون أهداف مع أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من .

وتحدث راكيتيتش، لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "اعتدنا على مثل هذه المباريات في سان ماميس، وكانت هناك مساحات قليلة جدا، حصلنا على نقطة ويجب أن ننظر إلى الأمور بإيجابية".

ووجه راكيتيتش رسالة لريال مدريد: "علينا أن نفكر في أنفسنا فقط، مع كل الاحترام لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وما قدمناه حتى الآن جيد جدًا، فنحن في الصدارة ويجب أن نستمر".

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