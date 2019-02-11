شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يفاجئ ريال مدريد برسالة نارية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة، عن التعادل السلبي بدون أهداف مع أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

وتحدث راكيتيتش، لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "اعتدنا على مثل هذه المباريات في سان ماميس، وكانت هناك مساحات قليلة جدا، حصلنا على نقطة ويجب أن ننظر إلى الأمور بإيجابية".

ووجه راكيتيتش رسالة لريال مدريد: "علينا أن نفكر في أنفسنا فقط، مع كل الاحترام لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وما قدمناه حتى الآن جيد جدًا، فنحن في الصدارة ويجب أن نستمر".