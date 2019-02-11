شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين 11-2-2019 والان مع التفاصيل

ويلتقي فريق ديبورتيفو ألافيس أمام ليفانتي في الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. ويحتل فريق ألافيس المركز السابع برصيد 32 نقطة بينما ليفانتي في المركز 14 برصيد 27 نقطة. الخليج 365- يشهد اليوم الاثنين 11-2-2019 مباراة وحيدة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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