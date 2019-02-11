شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية نيوز| مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-2-2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الإثنين الموافق 11-2-2019 عدة مباريات في الدوريات الإنجليزي والإسباني والتركي والبرتغالي. ونستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: الدوري الإنجليزي ولفرهامتون ونيوكاسل يلتقي نيوكاسل يونايتد أمام وولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة في إنجلترا الساعة العاشرة مساء ويسعى نيوكاسل للابتعاد عن مراكز الهبوط فيما يسعى وولفرهامبتون للابتعاد أكثر عن واتفورد بالمركز السابع. الدوري الاسباني ديبورتيفو ألافيس وليفانتي يلعب ديبورتيفو ألافيس ضد ليفانتي في ختام الجولة الـ23 من الليجا الساعة العاشرة مساء. الدوري التركي يلعب المصري محمود تريزيجيه مع فريقه قاسم باشا ضد أنقرة جوتشو في الجولة الـ21 من الدوري التركي الساعة السابعة مساء.

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