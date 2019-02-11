شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 11-2-2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الاثنين 11-2-2019 مباراة وحيدة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن يلتقي فريق ولفرهامبتون أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويحتل فريق ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 38 نقطة بينما نيوكاسل في المركز 17 برصيد 24 نقطة.

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