انت الان تتابع وليد صلاح الدين: طالبت الخطيب بإلغاء «بند» عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن موقف عمار حمدي من المشاركة أمام ناديه "الأهلي" في مباريات مسابقة الدوري العام، وقال وليد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «الأهلي وضع بندًا في عقد إعارة عمار حمدي للاتحاد يمنعه من المشاركة أمام فريقه». وأوضح: «تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن هذا البند ونرغب في إزالته حتى يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام الفريق الأحمر، وأرى أن جميع الأندية يمكنها دخول للمربع الذهبي عدا الثلاثي الأول».
وتابع: «النقاط متقاربة بين جميع الأندية، الفوز أو الخسارة يصعد أو يهبط بالفريق أكثر من مركز، الأهلي والزمالك وبيراميدز فقط هم من ضمنوا المراكز الثلاثة الأولى أما باقي الأندية قادرة على اللعب من المركز الرابع وحتى الأخير». وواصل: «الاتحاد سيصبح مستواه أفضل عندما ينسجم اللاعبون بشكل
وتابع: «النقاط متقاربة بين جميع الأندية، الفوز أو الخسارة يصعد أو يهبط بالفريق أكثر من مركز، الأهلي والزمالك وبيراميدز فقط هم من ضمنوا المراكز الثلاثة الأولى أما باقي الأندية قادرة على اللعب من المركز الرابع وحتى الأخير».
وواصل: «الاتحاد سيصبح مستواه أفضل عندما ينسجم اللاعبون بشكل أكبر، أتمنى أن يتساهل الجميع من أجل عودة الجماهير.. ونادي وادي دجلة اشترط حمل كل مشجع لبطاقة عضوية بجانب التذاكر».
وعن جماهير الاتحاد المحتجزة بعد مباراة دجلة، قال وليد: "حصلنا على وعد من مدير الأمن بالإفراج عن الجماهير بعد أن تم توقيع الفحص الجنائي عليهم والتأكد من عدم وجود أي شبهات جنائية ضد أحد منهم".
وحقق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.
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