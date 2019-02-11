انت الان تتابع الإسماعيلي: الإفريقي هنأنا قبل علمنا بقرار الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
أكد نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الاسماعيلي أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي «كاف» لم تنظر في خطاب نادي الإفريقي التونسي الذي أشاد فيه بمعاملة مسئولي الاسماعيلي لهم. وقال حجاج في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «قدمنا التظلم في اليوم التالي من القرار وأكدنا أن البنود التي استند عليها الكاف في قراره لم تحدث وهو اقتحام واعتداء الجماهير على الفريق الضيف، وأثبتنا ذلك بالفيديو واستشهدنا بالفارق بين هذا الموقف وموقف مباراة الجلابية الشهيرة بين الزمالك والإفريقي، وأتمنى أن تتعلم الجماهير الدرس جيدًا بعد ما حدث».
وأضاف: «لجنة الاستئناف تجنبت خطاب نادي الإفريقي وقالت لنا (جايين تهزروا، ده جواب دعابة، جمهوركم غلط انتوا جايين تعملوا إيه؟)». من جانبه كشف نصر الدين عزام المستشار القانوني للدراويش، عن دور هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، في إلغاء عقوبة الاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتابع: «أبو
وأضاف: «لجنة الاستئناف تجنبت خطاب نادي الإفريقي وقالت لنا (جايين تهزروا، ده جواب دعابة، جمهوركم غلط انتوا جايين تعملوا إيه؟)».
من جانبه كشف نصر الدين عزام المستشار القانوني للدراويش، عن دور هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، في إلغاء عقوبة الاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتابع: «أبو ريدة تواجد من الساعة التاسعة صباحًا في مقر الكاف من أجل مساندة وفد الإسماعيلي وعودة النادي للبطولة مرة أخرى، وإبراهيم عثمان رئيس النادي كان على تواصل دائم معه في خط موازي للملف القانوني، وساهم بشكل كبير في إلغاء القرار».
وأوضح عزام أن مسئولي نادي الإفريقي التونسي علموا بقرار إلغاء عقوبة الاستبعاد، وتلقينا التهاني منهم قبل أن نعلم بقرار الكاف، ونشيد بموقفهم الإيجابي معنا في هذه الأزمة».
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي: الإفريقي هنأنا قبل علمنا بقرار الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.