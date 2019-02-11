نور: لماذا يجلب للاتحاد حكام من أفريقيا وآسيا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تساءل القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، محمد نور عن نوعية وجنسيات الحكام الذين يقع عليهم الاختيار من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارة مباريات العميد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقارنة بجنسيات حكام الفرق الأخرى.

وقال نور في عدد من التغريدات المتتالية عقب تعادل الاتحاد أمس الأول مع التعاون 0 - 0 في الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «في مباراة الشباب جاء حكم من أفريقيا وفي مباراة التعاون، كان الحكم آسيويا، وسؤالي أين هذه النوعية من الحكام في مباريات الفرق الكبيرة الأخرى؟ ولماذا الاتحاد بالتحديد هو من يجلب له هؤلاء الحكام؟».

كما شن نور، هجوما قويا على حكم مباراة الاتحاد والتعاون، الأوزبكي رفشان إيرماتوف، مؤكدا أنه ألغى هدفا صحيحا للاتحاد رغم رجوعه لتقنية الفيديو المساعد (فار).

وقال «عدت للهدف الذي ألغي أكثر من مرة ووجدته صحيحا ولا غبار عليه، وسؤالي إلى متى يا فار؟، من أول الموسم ونحن نعاني من تقنية الفار، أهدافنا تلغى وركلات الجزاء تلغى وبطاقات حمراء تحتسب علينا وكله بسبب الفار، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بالأهداف الصحيحة الملغية والحقوق المهدرة للعميد فإن النهاية ستكون كارثية».

وتساءل «من استدعى الحكم الأوزبكي ليلغي الهدف؟ لماذا لم يستدعيه ليتأكد من ركلة الجزاء التي كان من المفترض احتسابها للاتحاد؟».