رافشان يرفض رئاسة لجنة الحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض
رفص الحكم الدولي الأوزبكي رافشان إيرماتوف، قبول منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وذلك قبل إعلان تعيين خليل جلال رئيسا للجنة.
واعتذر رافشان للاتحاد السعودي لكرة القدم بحجة رغبته في التفرغ لإدارة المباريات.
وسبق لرافشان أن نال لقب أفضل حكم في آسيا 3 أعوام متتالية (2008، 2009، 2010)، كما شارك في 3 كؤوس عالم (2010، 2014، 2018).
يذكر أن رافشان أدار مباراة الاتحاد والتعاون أمس الأول في الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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