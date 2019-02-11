شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الاهلي في الثالثة من عصر اليوم،الأثنين، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا إستعداداته لمباراة "سيمبا" المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلي اليوم على الملعب الوطني بدار السلام والذى سيستضيف المباراة ويبتعد الملعب عن فندق إقامة الاهلي بدار السلام بمسافة تستغرق 30 دقيقة.

ويحضر مران اليوم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا الذى يحرص على الوقوف بجوار بعثة الاهلي منذ وصولها مطار دار السلام صباح أمس حيث عقد السفير جلسة مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق للترتيب لعدة أمور خاصة بالمباراة ،وتضم بعثة الاهلي ، 21 لاعباً هم : شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن ، ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.