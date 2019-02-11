شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف مرانه اليوم بعد الراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك، تدريباته اليوم علي ملعبه بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس الأحد عقب الانتهاء من مواجهة النجوم، علي أن يعود محمود كهربا للانتظام في مران الفريق اليوم مع باقي اللاعبين بعد حصوله علي إجازة طوال الفترة الأخيرة لقضاء إجازة في ألمانيا بسب غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف وخضع اللاعب لبرنامجا منذ العودة للقاهرة أول أمس السبت لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة بطل الجزائر.

كما حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق علي الاطمئنان علي جاهزية طارق حامد لاعب وسط الفريق من أجل العودة لقيادة خط الوسط أمام الفريق الجزائري بعد غيابه أيضا عن مباراة النجوم للإيقاف حيث سيعود اللاعب للمشاركة في التشكيل الأساسي في موقعة الكونفدرالية وخاض اللاعب مرانا منفردا فى القلعة البيضاء أمس الأحد من أجل تجهيزه لمباراة الأربعاء.

كان الزمالك قد فاز مؤخرا على النجوم فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بهدف دون رد سجله البديل أيمن حفنى الذى شارك فى الشوط الثانى من اللقاء بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع الزمالك.

وأشاد المدير الفني للزمالك، بمستوي أيمن حفني صانع ألعاب الفريق خلال الدقائق التي شارك فيها كبديل أمام النجوم بعد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق حيث نجح في إحراز هدف الفريق الوحيد مطالبا كافة اللاعبين البعيدين عن المشاركة بضرورة التركيز الشديد والاجتهاد في التدريبات لإثبات جدارتهم بالمشاركة عندما تتاح لهم الفرصة ووعد جروس، حفني، بمواصلة منحه فرص المشاركة خلال المباريات المقبلة.