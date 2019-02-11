رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يتساوى مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يتساوى مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي الفوز أمام منافسه فريق تشيلسي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجو أجويرو هاتريك في شباك تشيلسي، وأيضا أحرز رحيم سترلينج ثنائية في تلك المباراة، ليعادل المهاجم الأرجنتيني رصيد محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 17 هدف.

2- سيرجو اجويرو 17 هدف.

3- أوباميانج 15 هدف.

4- هاري كين 14 هدف.

5- رحيم سترلينج 12 أهداف.

6- ايدين هازارد 12 هدف.

7- ساديو ماني 12 هدف.

8- جيلين موراي 10 أهداف.

9- كالوم ويلسون 10 أهداف.

10- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.

11- ريتشارلسون 10 أهداف.