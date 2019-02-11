شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في الطريق إلى يوفنتوس بأكثر من 200 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كوت أوف سايد»، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، للعمل على جلب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.
وقال المصدر إن رونالدو و«قادة» النادي منحوا إدارة يوفنتوس الموافقة من أجل الشروع في التفاوض مع ليفربول ولاعبه صلاح، البالغ من العمر 26 عاما، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».
وتابع: «صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز».
يذكر أن الصفقة إن تمت ستجعل صلاح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة إلى ريال مدريد مقابل نحو 222 مليون يورو، وقبل الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى سان جرمان من موناكو مقابل 182 مليون يورو.
وعاد صلاح، السبت، مرة أخرى إلى التهديف، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه أمام بورنموث في الجولة الـ25 من البريميرليغ.
ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ويبدو أنه على طريق الاحتفاظ بلقب هداف «البريميرليغ» للعام الثاني على التوالي.
وبهدفه، السبت، لامس رصيد أهداف صلاح مع ليفربول عتبة الـ20 هدفا في كل المسابقات هذا العام، وذلك للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق لأي لاعب منذ أيام الأوروغوياني لويس سواريز الذي رحل عن الفريق قبل 5 سنوات إلى برشلونة.
وأحرز صلاح 49 هدفا خلال 62 مباراة مع ليفربول في البريميرليغ، ليساهم بذلك في قيادة حلم الريدز إلى حصد اللقب الغائب عن خزانة الفريق منذ عام 1989-1990.
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