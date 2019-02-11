شكرا لقرائتكم إنبى يفتقد عماد فتحى و روقة أمام الزمالك .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لإنبى، استبعاد الثنائى عماد فتحى ومحمد أشرف روقة لاعبى الفريق البترولى من الحسابات الفنية فى مواجهة الزمالك، التى ستقام يوم 17 من الشهر الجارى، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.

جاء قرار الجهاز الفنى لإنبى باستبعاد الثنائى من الحسابات الفنية أمام الزمالك نظرا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من النادى الأبيض بمنع مشاركتهما فى مواجهة الفريقين وهو ما أوضح الجهاز الفنى تطبيقه بشكل طبيعى احتراما للعقود بين الناديين.

يتصدر الزمالك، جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة بعد خوض 19 مباراة بينما يتواجد إنبى حاليا فى المركز الرابع بعد خوض 21 مباراة حصد خلالهم الفريق البترولى 21 نقطة.