شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يشرح للاعبي الأهلى خطة إسقاط سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى خلال مران اليوم ، خطة اسقاط فريق سيمبا التنزاني ومنعه من أية إنتفاضات يرغب خلالها في التعويض بعدما خسر من الأهلي بخماسية نظيفة الجولة الثالثة كما خسر في الجولة الثانية من فيتا كلوب بخماسية نظيفة أيضاً.

ويحل الأهلى ضيفاً على فريق سيمبا التنزاني فى الثالثة عصر غدا الثلاثاء فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويؤكد المدرب الأورجوياني خلال محاضرة اليوم على ضرورة عدم الإستهانة من الخصم الذى سيلعب في أجواء إعتاد عليها حيث درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة بجانب خوض المباراة عصراً وهي أجواء لا يعتاد الاهلي عليها خلال الفترة الحالية على أقل تقدير .