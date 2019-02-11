شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 مشاهد مثيرة في الأسبوع الـ 21 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العديد من المشاهد المثيرة حدثت في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، لعل أبرزها هدف حرس الحدود في الأهلي الملغي، وعودة أيمن حفنى للتهديف، وخناقة فرجانى ساسى ويوسف أوباما، ونرصد أبرز المشاهد فى الجولة ومنها:

السندبيسى يلغى هدفًا للحرس في مرمى الأهلي

أثار قرار حسن السندبيسى الحكم الخامس بمباراة الأهلي وحرس الحدود، بإلغاء هدف للأخير أحرزه في شباك المارد الأحمر، جدلاً كبيرًا على الساحة الرياضية، خاصة وأن الأهلي فاز في اللقاء بهدف وحيد أحرزه حمدى فتحى.

واتهم البعض الحكم بعمله في أحد الأكاديميات التابعة للنادى الأهلي، ليقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق عاجل، وهو ما تم نفيه من قبل مسئولو الاهلي وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ولكن طلب مسئولو الجبلاية تقرير بالواقعة من قبل لجنة الحكام.

أيمن حفنى يعود للتهديف أمام النجوم بعد غياب 289 يومًا

من أبرز مشاهد الجولة 21 بالدورى، عودة أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، للتهديف في شباك نجوم إف سي، بعد غياب طال 289 يومًا، حيث كان أخر هدف أحرزه في شباك الأهلي بالدورى، في المباراة التي جمعتهما يوم 26 أبريل 2018، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأحرز حفنى هدف فوز الزمالك على النجوم فور نزوله أرض الملعب كبديلاً لإبراهيم حسن في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي جمعتهما على ستاد بترو سبورت.

"خناقة" فرجاني ساسى ويوسف أوباما

حدثت خناقة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بين يوسف أوباما والدولى التونسى فرجاني ساسي، بعدما أخرج أوباما الكرة خارج الملعب بسبب سقوط لاعب من فريق النجوم، ليعترض عليه ساسى ويدخل الثنائى في مشادة كلامية داخل الملعب.

وتدخل صلاح أمين مهاجم النجوم لفض المشادة بينهما، ليقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء التحقيق مع الثنائي لمعرفة المخطئ ومعاقبته.

الحضري يعود للدوري بعد غياب 80 يوما

عاد الحارس الأسطورى عصام الحضري للمشاركة في الدوري بعد غياب دام 80 يومًا، حيث كانت مشاركته الأخيرة مع الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي في الجولة 15، ثم رحل عن قلعة الدراويش بسبب الأزمة التي حدثت مع الإدارة، لينتقل إلى صفوف النجوم في انتقالات يناير الماضى، ويعود للدوري بالمشاركة أمام الزمالك في الجولة 21.

بتروجت يستعيد نغمة الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية

عاد فريق بتروجت للانتصارات في الجولة 21 بالدورى، على حساب وادى دجلة بهدف دون رد، بعد سلسلة من الهزائم استمرات لخمسة مواجهات متتالية.