رياضة | أحمد بلال: صمدت كثيرا بسبب "الشارة" وإذا عاد بي الزمن لن أفتعل أي أزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال: صمدت كثيرا بسبب "الشارة" وإذا عاد بي الزمن لن أفتعل أي أزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد احمد بلال نجم الأهلي الأسبق، أنه تحامل على نفسه كثيرا عندما كان لاعبا أمام تصرفات حسام البدري المدير الفني للفريق في ذلك الوقت، بسبب انه كان قائدا للأحمر.

وقال بلال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : لو عاد بي الزمن "مش هتخانق مع البدري" ، كنت كابتن الفريق وذلك جعلني أصمد كثيرا.

واردف : "موقفي شبيه بموقف متعب، وعلاقتي به جيده، اشتبكت مع البدري كثيرا ولا استطيع ان اشرح الامور بوضوح اكثر من ذلك".

وواصل : "في اخر موسم لي مع الاهلي "مكنتش بضحك" لما كان يحدث لي داخل الاحمر من تهميش".

وأكمل: "الأهلي أدرك ضالته وأخذ خطوات مهمة جدا في التعاقدات بعدما تعاقد مع صفقات يحتاجها في أكثر من مركز، كما جدد عقود نجوم الفريق".

وعن مراكز يحتاجها الفريق: "الأهلي يحتاج لاعب وسط بمركز حسام عاشور، لأن ضغط المباريات يجعل هذا المركز يتعرض لإصابات كثيرة، كذلك مركز قلب الدفاع فأحيانًا نلجأ للعب بظهيرين في هذا المركز من كثرة الإصابات".