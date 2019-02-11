شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمهاجم الحرس اليوم بعد إصابة مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الكاميرونى سيريل ندانى لاعب فريق حرس الحدود لاختبار طبى بعد الإصابة التى لحقت به أثناء مباراة فريقه أمام الأهلى ضمن مباريات الجولة الجولة الـ21 من عمر الدورى الممتاز والتى فاز الفريق الأحمر بهدف مقابل لا شئ .

ويعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية لمدة 24 ساعة التى منحها المدير الفنى للاعبى الفريق.

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة بتروجيت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب المكس بالاسكندرية الجمعة المقبلة .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة.