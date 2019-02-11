شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرفض خوض وديات قبل مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، عدم خوض أي مباراة ودية رغم وجود مساحة زمنية قبل مواجهة الزمالك، التى ستقام يوم 17 من الشهر الجارى، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.

جاء قرار الجهاز الفنى لإنبى بعدم خوض مباريات ودية قبل مواجهة الزمالك نظرا لتطبيق بعض الأمور فى التدريبات والبرامج الخاصة الموضوعة لتجهيز اللاعبين بالمران اليومى لذلك فضل جهاز البترولى الاستمرار فى البرنامج الموضوع رغم المساحة الزمنية الجيدة قبل مواجهة الزمالك.

يتصدر الزمالك، جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة بعد خوض 19 مباراة بينما يتواجد إنبى حاليا فى المركز الرابع بعد خوض 21 مباراة حصد خلالهم الفريق البترولى 21 نقطة.