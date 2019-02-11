شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الإسماعيلى يصدر بيانا يشرح كواليس عودة الدراويش لدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النادى الإسماعيلى بياناً لإيضاح وكشف كواليس عودة عودة فريق الكرة لمنافسات دوري الأبطال الإفريقي، بعد قبول التظلم ضد قرار الإقصاء من البطولة بسبب أحداث الشغب فى مباراة الإفريقى التونسى.

وعبر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة عن سعادته الكبيرة بالقرار العادل الذى صدر من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة فريق الكرة اﻷول إلى مسابقة دورى اﻷبطال الافريقى، أكبر البطولات القارية للأندية الأبطال والمؤهلة لمونديال الأندية.

وياتى قرار الكاف ليعزز مجهودات مكثفة قام بها مجلس إدارة الإسماعيلى الذى نظم أوراقه جيدا وأعلن حالة الطوارئ وشكل لجنة متكاملة لإدارة الأزمة منذ صدور قرار إقصاء الفريق من المسابقة.

وأرجع البيان قرار الكاف بعودة النادى للبطولة، بعدما استوضح للاتحاد الإفريقى لكرة القدم عمليا أن ما شهدته المباراة التى كان طرفها اﻵخر فريق الإفريقى التونسى الشقيق من أحداث شغب كان سببها قلة مندسة من الكارهين لاستقرار قلعة الإسماعيلى.

وشدد مجلس إدارة الاسماعيلى فى بيانه الرسمى على أنه حريص كل الحرص على حقوق النادى ولم ولن يفرط فيها مهما كانت العقبات والتحديات واضعا نصب عينيه مصلحة الاسماعيلى فوق كل واى اعتبار ، موجها الشكر إلى شركاءه فى إدارة الازمة بعلاقاتهم وشعبيتهم الكبيرة.