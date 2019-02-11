شادي محمد يدافع عن الخطيب ... ويرد على هجوم تركي آل الشيخ

كتب - محمد اللاهوني

رد شادي محمد لاعب الأهلي السابق، على تصريحات تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الأخيرة، والتي هاجم فيها إدارة القلعة الحمراء.

وقال شادي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الأهلى كيان كبير وأجيال ورموز صنعت أمجادا وتاريخا يتشرف به الجميع والتجاوز الغير مقبول كل يوم لن يسمح به أحد".

وأردف: " بصفتى كابتن الأهلي السابق عليك أن تعلم أن الأهلي ومجلس إدارة الأهلي هو الكيان ولا يوجد فارق بينهما".