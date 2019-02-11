برشلونة يشعل الليجا بتعادل أمام أتلتيك بيلباو

كتب- أحمد البادي

انتهي اللقاء الذي جمع فريقي برشلونة مع مضيفه أتليتك بيلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بينهما، على ستاد سان ماميس، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني "الليجا"،

لتشتعل البطولة بعد تقلص الفارق بين برشلونة وريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز بالأمس على أتلتيكو مدريد.

بدأ اللقاء هادئا نسبيًا من جانب الفريقين حتى الدقيقة العاشرة، حيث ذهبت الكرة إلى جانب يوري بيرتشيتشي لاعب بيلباو الذي بدوره سدد كرة قوية لكنها مرت بجانب العارضة لتضيع فرصة الهدف الأول.