الأهلي يرد على سخرية تركي آل الشيخ

كتب – محمد اللاهوني

أوضح العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، سر جملة "المجلس في انعقاد مستمر" التي اختتم بها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بيانه بعد اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضي.

وقال العامري: " من الطبيعي أن نكون في حالة انعقاد مستمر خاصة أن الأحداث متتالية ولابد من اجتماعات طارئة ومستمرة لمناقشة كل ما هو جديد".