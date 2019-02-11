رياضة | أزمة جديدة تواجه باريس سان جيرمان قبل مباراة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه باريس سان جيرمان قبل مباراة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي صعوبة مشاركة ظنجم الفريق الأوروجواياني إدينسون كافاني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل لإصابته أثناء مباراة فريقه ضد بوردو والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف نظيف في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وقال توخيل في تصريحات اليوم لبرنامج تيليفوت الفرنسي المتخصص بكرة القدم: "لا توجد أنباء جيدة بشأن إيدي هذا الصباح. ثمة فحوص اليوم أيضا في مقر التدريب التابع لنا. الفريق سيتحدث عن الموضوع في وقت لاحق، لكن بالنسبة إلى الأنباء ليست جيدة".

وأضاف: "هناك أمل ضئيل. يوجد دائما أمل لكن الفحوص الأولية ليست جيدة، مشاركته في المباراة المقررة على ملعب أولد ترافورد في شمال إنجلترا ستكون صعبة جدا".

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وتابع : " أنا قلق في المباريات الفاصلة في دوري أبطال أوروبا، من الضروري أن نلعب مع كل اللاعبين المفاتيح ذوي الخبرة".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً : "فيراتي قادر على اللعب، وسيلعب ضد مانشستر يونايتد".