رياضة | ريال مدريد يتلقى خبرا حزينا قبل موقعة أياكس بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى خبرا حزينا قبل موقعة أياكس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن إيسكو ألاركون تلقى ضربة قوية قبل مواجهة آياكس أمستردام الهولندي مع فريقه الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إيسكو يعاني من مشاكل في الظهر قد تمنعه بنسبة كبيرة من اللعب أمام آياكس.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى ان إيسكو خضع لفحوصات طبية اليوم على موضع الإصابة وتبين معاناته من مشاكل في الظهر.

وأكدت موندو ديبورتيفو أن تلك الإصابة ستعيق مشاركة إيسكو أمام آياكس في ذهاب دور الستة عشر من دوري الابطال.

يذكر أن إيسكو غاب عن قائمة ريال مدرؤد في ديربي مدريد بالدوري بسبب آلام الظهر في اللقاء الذي فاز به فريقه بنتيجة 3-1.