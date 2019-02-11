رياضة | خافيير جوري: منتخب مصر يضم الكثير من اللاعبين العباقرة وليس صلاح فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خافيير جوري: منتخب مصر يضم الكثير من اللاعبين العباقرة وليس صلاح فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خافيير جوري محلل أداء منتخب مصر على أهمية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالنسبة لمنتخب الفراعنة.

وقال "جوري" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " محمد صلاح بالنسبة لنا شيئ مهم جدًا، ويمثل عبء كبير على الفرق المنافسة ويربك حساباتها".

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وأضاف: " اللعب بصلاح أو بدونه يغير من طريقة لعبنا وأداءنا في الملعب، ولكن منتخب مصر يضم الكثير من اللاعبين العباقرة وليس صلاح فقط".

وعن طريقة "باصي لصلاح" قال: " في كرة القدم يعتمد البعض أحيانًا على تمرير الكرة للاعب الجيد، ولكننا في منتخب مصر نعتمد على اللعب الجماعي وليس محمد صلاح فقط خاصة أننا نضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين".