رياضة | تيتو جارسيا: أجيري لا ينظر للبطاقات الشخصية للاعبين قبل ضمهم لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيتو جارسيا: أجيري لا ينظر للبطاقات الشخصية للاعبين قبل ضمهم لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد تيتو جارسيا مساعد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على اتهامات البعض لهم بتجاهل بعض اللاعبين المتألقين في الدوري المصري مثل محمود علاء مدافع الزمالك.

وقال "جارسيا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " نحن لا ننظر للبطاقات الشخصية أو شهادات ميلاد اللاعبين قبل ضمهم لمنتخب مصر ولكن نضم اللاعبين وفقًا لعطاءهم ومجهودهم فقط، ووفقًا لاحتياجاتنا الفنية".

وتابع: " لا يمكن تحديد قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس حاليًا، بسبب عدم وقوفنا على مستوي جميع اللاعبين، فضلًا عن ابتعاد بعض اللاعبين عن المشاركة بسبب الإصابات، ويجب الانتظار بعض الوقت".

Advertisements

وأضاف: " لدينا قائمة تضم 44 لاعبًا سنختار من بينهما قائمة معسكر مارس المقبل".

وأتم تصريحاته قائلًا: " بعض اللاعبين في قائمة الـ44 لاعبًا، لم يسبق لهم الإنضمام لمنتخب مصر إطلاقًا".