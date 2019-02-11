رياضة | رئيس الزمالك سلاح أبوريدة للرد على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك سلاح أبوريدة للرد على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود حالة من الاستياء داخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بعد البيان الصادر من قبل النادي الأهلي أول أمس السبت، برئاسة محمود الخطيب.

أبوريدة ينوي الوقوف إلى جانب رئيس نادي الزمالك، في أزمته ضد الاتحاد الأفريقي والخاصة برفع الإيقاف عنه.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين مع تغريمه 40 ألف دولار بسبب أزمته مع عمرو مصطفى سكرتير عام الكاف وهجوم رئيس النادي الأبيض عليه في وسائل الإعلام بشكل قوي.

Advertisements

وينوي هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي عقد جلسة حاسمة مع ريمون هاك رئيس لجنة الانضباط في الكاف من أجل تجهيز سيناريو لرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك في الفترة القادمة.

واستشاط أبوريدة غضبًا من بيان النادي الأهلي، حيث اعتبره إهانة لمجلس الجبلاية بالكامل.

ويسعى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك حتى لا يتم انتقاد الجبلاية عن حضور مرتضى للاجتماعات الرسمية بعد واقعة اشتباك رئيس النادي الأبيض مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الأربعاء الماضي مع رؤساء أندية الدوري الممتاز.